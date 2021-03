Sherlock 5: anche Martin Freeman è possibilista

Dopo che Benedict Cumberbatch ha rivelato che, in futuro, potrebbero esserci uno Sherlock 5, ora è anche Martin Freeman a essere possibilista. L’attore è stato intervistato da Collider, ed ha aperto ad una nuova avventura di Sherlock Holmes e Watson.

Queste sono le parole di Freeman su uno Sherlock 5:

Sì, penso che sia possibile. Tutti pensiamo che non si sia trattato di un vero stop, ma di una pausa. Forse perché non vogliamo dire che si tratta di un vero stop, non né sono sicuro […] Io sono comunque molto orgoglioso dello show, e mi piace davvero lavorarci. Si tratta di uno dei progetti meglio scritti a cui ho lavorato, nonché uno dei meglio diretti. Mi piace davvero farlo, però non so dire altro. Ora è passato un po’ di tempo dall’ultimo Sherlock, sono quattro anni, perciò se si facesse qualcosa di nuovo potrebbe essere un qualcosa di singolo e unico.