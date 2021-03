Mortal Kombat: I Funko Pop! dei personaggi in arrivo

Una nuova linea di Funko Pop! di Mortal Kombat è stata rivelata. Il film riporterà personaggi preferiti dai fan come Scorpion (Hiroyuki Sanada), Sub-Zero (Joe Taslim), Liu Kang (Ludi Lin), Raiden (Tadanobu Asano), Sonya Blade (Jessica McNamee) e Jax (Mehcad Brooks) per la prima volta sul grande schermo dal film Mortal Kombat: Annihilation del 1997, stroncato dalla critica. Il nuovo film uscirà nelle sale e su HBO Max il 16 aprile.

Il franchise di Mortal Kombat è prima di tutto composto da una serie di videogiochi, ma questi videogiochi hanno generato uno stuolo di prodotti associati negli ultimi tre decenni. Dai film ai giocattoli e all’iconica canzone techno del film del 1995, Mortal Kombat si è ritagliato una nicchia in molte aree della cultura pop. Il marchio del film potrebbe essere in procinto di vedere un’enorme rinascita.

Come collegamento con il nuovo film, Funko Pop! sta rilasciando una nuova linea di personaggi dedicati. L’elenco include Sonya Blade (che brandisce i suoi laser viola sul braccio), Scorpion (mascherato o smascherato), Sub Zero (spada di ghiaccio pronta) e Cole Young.

L’ensemble live-action del film attinge principalmente dai primi due giochi arcade, sebbene Kabal di Mortal Kombat 3 apparirà anche come un combattente che rappresenta Outworld. La più grande assenza nel cast sarà Johnny Cage, anche se il produttore Todd Garner ha fornito una buona spiegazione del motivo per cui Cage non è stato incluso. Garner ha detto che vuole riportare indietro Cage, solo ci sarà un secondo capitolo.

Cole Young (Lewis Tan) è l’unico grande nuovo arrivato, e la sua introduzione ha portato con sé una serie di misteri su cui i fan devono interrogarsi. La vera identità di Cole è stata oggetto di dibattito, con alcuni che credono che abbia legami di sangue con Scorpion o Sub-Zero. Come protagonista principale del nuovo film, avrà sicuramente dei legami più ampi con la tradizione del franchise di quanto non sia stato ancora rivelato. Il film uscirà nei cinema e per lo streaming su HBO Max il 16 aprile.