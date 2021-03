Justice League 3 avrebbe avuto un assurdo nuovo Batman

Zack Snyder, in occasione dell’uscita della Zack Snyder’s Justice League sta raccontando, attraverso varie interviste, i piani degli altri film dedicati ai personaggi DC Comics che, probabilmente, non vedranno la luce. Il più intrigante tra tutti riguarda Justice League 3 (perché il regista voleva fare diversi film dedicati) ed un assurdo piano per dare vita ad un nuovo Batman.

Queste sono le parole di Snyder su Justice League 3 e sul nuovo Batman:

Sarebbe stato il figlio di Lois e Superman, che non avrebbe avuto poteri, e sarebbe diventato il nuovo Batman.

Il piano di Snyder era quello di far morire Bruce Wayne ad un certo punto della storia, e di fare in mondo che Bruce Kent (così si sarebbe chiamato il bambino) crescesse con il mito di Batman. Insomma, c’è un bel po’ di carne al fuoco che, forse, difficilmente vedrà la luce, ma che potrà alimentarsi, eventualmente, anche in altri media, come nei fumetti.

Nel frattempo i fan sono entusiasti della Zack Snyder’s Justice League, al punto che su Rotten Tomatoes hanno espresso critiche così positive da far raggiungere quasi il 100% delle recensioni favorevoli.

Il film si può vedere su Sky e su NOW TV dal 18 marzo.