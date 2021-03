Godzilla vs Kong: due nuovi pacchiani artwork del film

L’arrivo di Godzilla vs Kong è sempre più vicino, ed in attesa di vedere l’epico scontro tra i due mostri il profilo Twitter di Legendary Pictures ha condiviso due nuovi poster dedicati ai duellanti, e sono alquanto pacchiani:

Autore degli artwork è l’artista noto come Spdrmnkyxxiii che ha rappresentato i due iconici mostri con tanto di corona e catene d’oro al collo. Una versione alquanto particolare che rilegge in chiave gangasta rap i due personaggi. I due poster sono solo gli ultimi di una lunga lista diffusi da Legendary.

Vi ricordiamo che il film arriverà il prossimo 31 marzo in contemporanea al cinema e HBO Max negli USA, mentre in Italia non si hanno ancora notizia a riguardo. Protagonisti sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Rebecca Hall, Alexander Skarsgård e Brian Tyree Henry. A dirigere il quarto film del MonsterVerse troviamo Adam Wingard.

Di seguito la sinossi ufficiale: