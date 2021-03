RealD 3D ha diffuso sul suo profilo Twitter un nuovo poster di Godzilla vs Kong, che riporta la seguente didascalia: “Uno dei due cadrà. Dai un’occhiata alla nostra grafica esclusiva per #GodzillaVsKong! Nelle sale che supportano il RealD 3D dal 31 marzo 2021“.

One Will Fall. Check out our exclusive art for #GodzillaVsKong! In RealD 3D theaters March 31st.” Get your #3D tickets to the legendary showdown today. https://t.co/drvWG232WZ pic.twitter.com/0pw9Gxep9h — RealD 3D (@RealD3D) March 12, 2021

L’imminente uscita al cinema (e su HBO Max negli Stati Uniti) in RealD 3D del film diretto da Adam Wingard, che vedrà i due mostri scontrarsi per la battaglia finale, suscita molto interesse ed entusiasmo: davvero il quarto film del MonsterVerse segnerà la fine di uno dei due personaggi?

In attesa del 31 marzo 2021 e con la diffusione del nuovo poster (ma quanti sono?!) che ricorda l’uscita in RealD 3D in alcune sale selezionate, Godzilla vs Kong continua a mostrare piccoli dettagli del duo principale. Ecco la trama ufficiale:

Le leggende si scontrano in Godzilla vs Kong in una spettacolare battaglia. Il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprendono un pericoloso viaggio per trovare la sua vera casa, e con loro è Jia, una giovane ragazza orfana con cui ha stretto un legame unico e potente. Ma si ritrovano inaspettatamente sulla strada di un Godzilla infuriato. L’epico scontro tra i due titani – istigato da forze invisibili – è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo del nucleo della Terra.

Ricordiamo che al cinema dal 31 marzo sarà disponibile anche la versione IMAX.

