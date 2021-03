Coraline di tendenza su twitter dopo le critiche di un utente

Coraline fa tendenza su Twitter e migliaia di persone lo difendono dopo che qualcuno ha suggerito che il film in stop-motion non è un film che irradia conforto.

Non dite che Coraline non è un film di conforto a meno che non vogliate vedere il film fare tendenza su Internet – mercoledì, un utente di Twitter ha fatto una di queste affermazioni e ora i fan di Coraline stanno inondando l’app di motivi per cui amano il film. Il film d’animazione in stop-motion è stato effettivamente definito un film inquietante. Dopotutto, Coraline segue il personaggio omonimo (doppiato da Dakota Fanning) che scopre un mondo idealizzato ma stranamente inquietante, completo di una spaventosa signora simile a un ragno che vuole cucire bottoni negli occhi delle persone. Eppure, nonostante gli elementi macabri visti in tutto il film, i fan sono rimasti incantati da Coraline grazie al suo messaggio sottile e profondo e alle sue straordinarie immagini. Ogni fotogramma del film è pieno di dettagli che possono essere percepiti dagli spettatori, il che ha senso considerando che ci è voluta una settimana per filmare solo un minuto e 30 secondi del film.

Basato sul romanzo del prolifico autore fantasy, Neil Gaiman, Coraline è uscito nel 2009 ed è il primo lungometraggio in stop-motion pubblicato in 3D. Il film è stato realizzato dalla società di produzione, Laika, uno studio specializzato in animazione in stop-motion. Laika in seguito ha realizzato altri quattro grandi successi, tra cui ParaNorman. Dopo la prima assoluta di Coraline, è stato nominato per un Golden Globe, un Academy Award e una serie di altri riconoscimenti. Ha anche ricevuto una nuova ondata di popolarità alcuni anni dopo quando è stato reso disponibile per lo streaming su Netflix.

Se questa non è una prova sufficiente per mostrare quanto sia popolare il film, forse una rapida occhiata a Twitter oggi vi convincerà. Coraline è diventata di tendenza su Twitter dopo che un utente ha scritto in modo volgare che il film non è di conforto. I fan si sono affrettati a difendere Coraline. Anche la famosa cantante, Kehlani, ha twittato, dicendo che è una delle “stronze” che pensa che il film “irradi conforto”. Continua sotto per vedere altri tweet:

Yes, I find this movie comforting. Yes, I find it terrifying. We exist. https://t.co/3Mnv0360T2 — Courtney (@courtdanee2) March 18, 2021

coraline is my comfort film and i love that no matter how many times i see it, there’s always something new i spot! pic.twitter.com/zIGxOEAXsq — — eumelodies (@ctrlmelody) March 18, 2021

Da quando il film è uscito 12 anni fa, ci sono stati, ovviamente, mormorii su un sequel o un remake live-action, eppure quelle voci sembrano essere state un pio desiderio dei fan. Gaiman ha rapidamente smentito le voci, definendole “sciocchezze” e spiegando che un remake non gli era mai passato per la mente. Uno degli elementi confortanti del film è il modo in cui è tangibilmente collegato all’era degli anni 2000 che ha investito nella realizzazione di film sperimentali.