Bizarro: la serie TV non è stata cancellata

Il progetto annunciato dalla DC Comics nel 2019, dedicato a Bizarro, sembra trovarsi in un limbo: non è stato cancellato, ma non è neanche in sviluppo.

Uno dei progetti più particolari annunciati dalla DC Comics al New York Comic Con del 2019, era una serie TV dedicata al personaggio di Bizarro. Ora, secondo delle fonti di TV Line, sembra che il progetto non sia stato cancellato, ma che non sia neanche ancora in sviluppo. Bizarro sta vivendo in una sorta di limbo.

Lo stop al progetto potrebbe essere attribuito all’accantonamento della piattaforma streaming DC Universe. Di certo è che i fan della casa editrice erano rimasti intrigati dalla possibilità di vedere uno show che si prospettava essere piuttosto particolare.

Si è parlato, infatti, di una serie che avrebbe ospitato alcuni dei personaggi più strani del roster DC, tra i quali Space Cabbie, Ambush Bug, Slam Bradley e The Creeper. A lavorare sul progetto è stata chiamata la Blue Ribbon Content, della Warner Bros.’ Television Group, che aveva presentato la serie TV su Bizarro come “una vetrina di diversi stili sperimentali, con diverse voci e visioni creative che avrebbero prodotto un mix tra live-action ed animazione”.

Gli elementi che potrebbero rendere intrigante questa serie su Bizarro sono diversi. Del resto il personaggio stesso, comparso nei fumetti di Superman, anche nei comics è diventato una sorta di character sperimentale, che nel 2002 ha dato vita ad una serie a fumetti antologica capace di vincere un Eisner ed un Harvey Award.