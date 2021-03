Avatar: The Last Airbender – in sviluppo film e serie animate

Nickeloden sta sviluppando nuovi progetti dedicati ad Avatar: the Last Airbender, compresi film, serie animate e serie TV.

Il franchise di Avatar: The Last Airbender sembra pronto a svilupparsi sempre di più, con Nickelodeon che sta pianificando più serie animate e film dedicati ambientati in questo universo narrativo. Proprio un mese fa sono stati creati gli Avatar Studios, una divisione di Nickeloden che si dovrà occupare esclusivamente dei progetti dedicati ad Avatar. A guidarla ci saranno Michael DiMartino e Bryan Konietzko.

Il presidente del network, Brian Robbins, parlando in un’intervista ha dichiarato:

Siamo nelle prime fasi dello sviluppo di quello che potremmo chiamare l’universo di Avatar. Mike e Bryan stanno lavorando tanto, e credo che arriveremo a produrre un film per il cinema, progetti sull’animazione, serie TV e altri lungometraggi. Presto sveleremo al mondo cosa stiamo pianificando, ora siamo nelle prime fasi di sviluppo del tutto.

Le serie animate su Avatar: The Last Airbender e The Legend of Korra, grazie alla distribuzione su Netflix hanno raggiunto anche un nuovo pubblico ed una nuova generazione. E la stessa piattaforma streaming sta sviluppando una serie live-action dedicata ad Avatar: The Last Airbender .

Al centro della storia di Avatar ci sono le vicende di Aang, un giovane che ha il compito di unificare i quattro regni formati dai quattro elementi naturali. Aang è in grado di padroneggiare tutti e quattro gli elementi e per questo è l’Avatar che deve riportare l’equilibrio nel mondo. Nelle sue avventure in giro per questi territori fantastici fatti di acqua, terra, fuoco e aria Aang sarà accompagnato dagli amici Katara, Sokka e Toph.