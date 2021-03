WandaVision: le foto dal backstage della serie TV Marvel

Lo scorso 5 marzo si è conclusa WandaVision, prima serie TV del Marvel Cinematic Universe e in attesa di poter vedere l’imminente The Falcon and the Winter Soldier, Marvel e Disney+ hanno diffuso alcune foto del backstage dello show con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Gli scatti dal dietro le quinte ci mostrano alcuni dei momenti più importanti della storia, come la rivelazione di Visione Bianco, l’imminente scontro tra Wanda ed Agatha Arkness, Monica Rambeau che si appresta a tornare nell’Esa (Hex in originale) e via dicendo. Un dietro le quinte che è stato raccontato anche nel documentario Marvel Studios Assembled, che racconta il making of.

WandaVision ha debuttato lo scorso 15 gennaio sulla piattaforma streaming di casa Disney e racconta la nuova vita degli eroi Wanda Maximoff e Visione dopo gli eventi di Avengers: Endgame. I due si sono trasferiti nella tranquilla cittadina di Westview, New Jersey, ma le cose non sono come sembrano.

Protagonisti dello show insieme Elizabeth Olsen e Paul Bettany sono Kathryn Hahn (Agnes), Teyonah Parris (Monica Rambeau), Randall Park (Jimmy Woo) e Kat Dennings (Darcy Lewis).

Vi ricordiamo che i nove episodi di WandaVision sono disponibili in esclusiva su Disney+ e che sul sito trovate le recensioni e le guide a tutti gli easter egg presenti.