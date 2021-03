Amazon Prime Video ha rivelato il cast della serie tv inglese Amazon Original The Rig. Si tratta di un thriller composto da sei episodi.

Amazon Prime Video ha rivelato il cast dell’attesissima serie tv inglese Amazon Original The Rig, un thriller composto da sei episodi e prodotto da Wild Mercury Productions (parte di Banijay UK). La serie tv, creata da David Macpherson e diretta da John Strickland (Line of Duty, Bodyguard), sarà girata tutta in Scozia su una piattaforma petrolifera e ai FirstStage Studios di Edimburgo; le riprese inizieranno a fine mese.

Ecco il cast completo della piattaforma petrolifera Kinloch Bravo di The Rig:

Iain Glen (Game of Thrones, Mrs Wilson) interpreta Magnus MacMillan, Offshore Installation Manager della piattaforma e leader della squadra, Emily Hampshire (Schitt’s Creek) interpreta Rose Mason, scienziata e rappresentante della compagnia petrolifera, nuova arrivata sulla piattaforma.

Martin Compston (Line of Duty, Traces) ricopre il ruolo dell’addetto stampa Fulmer Hamilton. Rochenda Sandall (Criminal: UK, Small Axe) interpreta il paramedico Cat Braithwaite. Owen Teale (Game of Thrones, A Discovery of Witches) è il capo dei trivellatori Lars Hutton. Richard Pepple (Bridgerton, Cobra) è il capo della squadra Grant Dunlin e Mark Bonnar (Guilt, Quiz) è il Deck Foreman Alwyn Evans.

Calvin Demba (Life, Last Christmas) interpreta il Drill Hand Baz Roberts, Emun Elliott (Guilt) è il meccanico della piattaforma Leck Longman. Abraham Popoola (Cruella) è il gruista della piattaforma Easter Ayodeji, Stuart McQuarrie (Des) ricopre l’Head Chef Colin Murchison e Molly Vevers (The Spanish Princess) è la manovale Heather Shaw.

La storia racconta di Magnus e la sua squadra a bordo della piattaforma petrolifera Kinloch Bravo, che sono di stanza al largo della costa scozzese nelle acque pericolose del mare del Mare del Nord. Quando finalmente giunge il momento di tornare sulla terraferma, cala una nebbia misteriosa e impenetrabile. La piattaforma viene colpita da forti scosse e si ritrovano improvvisamente senza possibilità di comunicare con la costa e il mondo esterno. Mentre il team cerca di scoprire cosa stia causando queste scosse inspiegabili, un grave incidente li porta a chiedersi di chi si possano veramente fidare.

I legami di un tempo vengono meno e si formano nuove alleanze mentre vengono a galla tutte le fratture generazionali. Tutto nella squadra della Bravo sarà portato allo stremo, dai rapporti di lealtà tra i membri dell’equipaggio alla resistenza fisica e mentale di ognuno di loro, in un testa a testa con forze sopra ogni immaginazione.

