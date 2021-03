Resident Alien: la serie rinnovata per una seconda stagione

La serie TV Resident Alien, tratta dai fumetti Dark Horse, è stata rinnovata dal canale via cavo Syfy per una seconda stagione.

Il canale via cavo SyFy ha rinnovato per una seconda stagione la dramedy Resident Alien, serie TV ispirata ai fumetti Dark Horse di Peter Hogan e Steve Parkhouse che vede protagonista Alan Tudyk.

La storia segue le vicende di Harry, un alieno che arrivato sulla Terra si spaccia per un dottore in una piccola città. L’extraterreste è giunto sul pianeta con lo scopo di uccidere tutti gli esseri umani ma le cose prendono una piega inaspettata. Harry si ritrova a risolvere un caso di omicidio locale e si rende conto che deve integrarsi nel suo nuovo mondo. Mentre lo fa, inizia a lottare con il dilemma morale della sua missione e porre le grandi domande della vita come: “Vale la pena salvare gli esseri umani?” e “Perché piegano la pizza prima di mangiarla?”.

Lo show è stato uno dei più visti sul canale Syfy, quindi non stupisce che sia stato rinnovato per una seconda stagione. A tale proposito Lisa Kutsz, Presidente di NBCUniversal Television e Streaming ha dichiarato:

Con Resident Alien, tutto è venuto insieme in perfetta armonia: la sceneggiatura di Chris Sheridan, l’interpretazione di Alan Tudyk, la cui sfumatura tra commedia e minaccia era perfetta, e un team di produttori, cast e la troupe che si sforzava di fare qualcosa di eccezionale. Il fascino dello show va oltre il genere fantascientifico e questo ci ha permesso di attirare un pubblico più ampio, e mentre la serie continua speriamo di incoraggiare sempre più fan a scoprire la particolare prospettiva di Harry sugli esseri umani.

La serie si compone di 10 episodi e si concluderà il prossimo 31 marzo su Syfy. Al momento non ci sono novità riguardanti la messa in onda dello show in Italia.

