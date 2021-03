PS5, annunciati nuovi controlli VR con grilletti adattivi

Sony ha presentato oggi sul blog PlayStation i nuovi controller VR pensati appositamente per le console PS5, degli strumenti eleganti che sembrano quasi fare più l’occhiolino all’estetica di Oculus Rift che a quella dei più “giocosi” controller di PlayStation Move.

Al di là dell’aspetto estetico, la grande novità portata in campo è l’introduzione dei grilletti adattivi tanto amati controller wireless DualSense. Nonostante la fragilità del nuovo sistema di controllo PS5, la possibilità di vivere i videogame con un feedback fisico “palpabile” ha creato infatti una dimensione immersiva completamente inedita, molto gradita da chiunque l’abbia provata.

Non solo i controller VR saranno quindi attrezzati di un sistema di tensione e resistenze, ma vanteranno anche di sensori tattili che permetteranno allo strumento di percepire le dita anche quando queste sono in posizione di riposo, cosa che garantirà ai giocatori gestualità e movimenti più naturali.

Ancora non è stato mostrato il visore ufficiale PS5, ma sappiamo che questi terrà traccia dei controller attraverso degli “anelli di tracciamento” posizionati sul fondo dei controller. Novità interessanti, insomma, ma che non riescono comunque a distogliere l’attenzione dalla destabilizzante carenza di PlayStation 5 in circolazione.

