Porsche vuole creare il nuo network di colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Porsche guarda al modello dei Supercharger di Tesla: in arrivo la rete indipendente di colonnine per la ricarica. Si parte dall'Europa.

Porsche insegue il modello Tesla. Anche la casa automobilistica di Stoccarda costruirà la sua rete indipendente di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

La scelta di creare il network di colonnine Supercharger, scrive Electrek, si dimostrò particolarmente vincente per Tesla. Il produttore americano aveva capito che non affidarsi sulle infrastrutture terze parti, ma al contrario possedere una rete proprietaria, era un tassello fondamentale per affermarsi sul mercato. Banalmente perché consentiva di mettere da parte le ragioni di profitto per offrire un’esperienza d’uso completamente nuova. Basti pensare alle prime promozioni di Tesla, quando acquistando un nuovo veicolo si aveva diritto all’esenzione dal pagamento delle ricariche.

Porsche per il momento punta sui principali snodi autostradali europei. Ogni stazione avrà dai 6 ai 12 punti di ricarica a 350 kW, mentre le colonnine del network di Porsche si contraddistingueranno per un design unico e accattivante.

Alcune aree di servizio offriranno anche un vero e proprio lounge, per accogliere gli automobilisti nell’attesa che si completi il pieno d’energia.

Un prerequisito importante per la mobilità elettrica è la possibilità di poter contare su ricariche veloci e convenienti. Per questo stiamo attualmente lavorando alla nostra rete di stazioni di ricarica rapida. Selezioneremo mete attrattive, in modo da offrire ai consumatori l’esperienza di viaggio su lunga distanza più comoda e veloce che ci sia possibile.

ha detto Oliver Blume, CEO di Porsche.