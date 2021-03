N26 Cashless, paghi con la carta nei negozi? Puoi vincere i buoni Amazon

N26, la banca che si gestisce dallo smartphone, ha annunciato un nuovo concorso a premi. Fa il verso al cashback promosso dal Governo italiano e si possono vincere decine di buoni Amazon di diverso importo.

Funziona così:

Per partecipare bisogna avere fatto almeno 20 transazioni usando il proprio bancomat N26

usando il proprio bancomat N26 Proprio come per il Cashback di Stato, valgono soltanto le transazioni effettuate negli esercizi fisici. Niente acquisti su internet.

Per maturare il numero di transazioni necessarie c’è tempo fino al 31 giugno

Più transazioni si fanno, più alta sarà la possibile vincita. In totale i buoni messi in palio sono 78.

Posto che per partecipare all’estrazione è necessario avere maturato almeno 20 transazioni entro il 30 giugno, N26 ha previso anche diversi altri traguardi al fine di aumentare il valore dei buoni Amazon che si possono vincere.

Con 20 transazioni si può vincere un buono Amazon dal valore di 20 euro

Con 50 transazioni si può vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro

Con 90 transazioni si può vincere un buono Amazon dal valore di 90 euro

In totale i buoni messi in palio sono 78, 26 per categoria, per un montepremi totale di 4.160 euro.