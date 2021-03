Made In Abyss: l’anime arriva in DVD e Blu-ray

A partire dal prossimo 31 marzo l’anime di Made In Abyss arriverà in un cofanetto DVD e Blu-ray Limited Edition grazie a Dynit.

La prima stagione dell’anime di Made in Abyss sarà disponibile in edizione in Blu-ray & Dvd Limited Edition a partire dal prossimo 31 marzo. A dare l’annuncio dell’arrivo del cofanetto è Dynit con un post sulla propria pagina Facebook.

Made In Abyss (Trailer HV) Il viaggio verso il fondo dell'abisso inizia qui! #MadeInAbyss dal 31 Marzo in Blu-ray & Dvd (Limited Edition)Focus On: http://www.dynit.it/news/MadeInAbyss/ Posted by Dynit on Thursday, March 4, 2021

Il cofanetto in edizione limitata di Made In Abyss avrà al suo interno un Booklet di 32 pagine, la Mappa dell’Abisso e i D-trailer. I dischi avranno audio Italiano dts-hd master audio 2.0, Giapponese dts-hd master audio 2.0 e sottotitoli in italiano, per una durata di 350 minuti, contenuti extra esclusi.

La serie animata è tratta dall’omonimo manga di manga scritto e disegnato da Akihito Tsukushi che dal 2012 è pubblicato online sul sito Manga Life Win di Takeshobo. Inoltre vi ricordiamo che l’anime è stato rinnovato per una seconda stagione, che arriverà prossimamente.

Di seguito la sinossi ufficiale:

L’enorme sistema di grotte, noto come l’Abisso, è l’unico posto inesplorato al mondo. Nessuno sa quanto vada in profondità questa fossa titanica, abitata da strane e meravigliose creature e piena di misteriose reliquie. Generazioni di audaci avventurieri sono state inghiottite dalle profondità senza fine dell’Abisso.

