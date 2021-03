Life is Strange: True Colors in anteprima: trama, gameplay, uscita

Abbiamo potuto assistere all'anteprima di Life is Strange: True Colors, il nuovissimo gioco sviluppato da Deck Nine Games e pubblicato da Square Enix.

Abbiamo assistito all’anteprima di Life is Strange: True Colors, il nuovissimo capitolo della serie Life is Strange sviluppato da Deck Nine Games e pubblicato da Square Enix. Proprio pochi minuti fa, durante l’evento Presents di Square Enix, è stato presentato in anteprima mondiale il nuovissimo Life is Strange: True Colors, una storia ancora più emozionante, profonda ed intima, ricca di nuovi personaggi e poteri che porterà il giocatore a esplorare le diverse sfumature dell’animo umano in mood immerso tra il thriller e il mystery.

Il gioco sarà disponibile dal 10 Settembre 2021 su console Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e su PC e Stadia. E per la prima volta, i capitoli saranno scaricabili tutti in una volta, lasciando al giocatore l’esperienza dell’avventura in binge o fruita capitolo per capitolo come nei precedenti Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm.

Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa aspettarci da questo nuovo capitolo di Deck Nine Games!

Trama

Life is Strange: True Colors si lascia alle spalle il formato a episodi continuando comunque a offrire una storia coinvolgente che si svolge nel corso di 5 capitoli, questa volta fruibili nella loro completezza fin dal giorno del rilascio.

La nuova protagonista di questo capito è Alex Chen, una giovane donna asioamericana che cerca di trovare la sua strada nella vita e un posto da chiamare casa. Alex, infatti, è da sempre in bilico con se stessa e con la sua “maledizione” che l’accompagna fin da bambina. Ha un passato complesso, un’infanzia passata nel sistema affidatario e solo a distanza di anni può finalmente ricongiungersi con suo fratello Gabe.

Il luogo della rinascita sarà Haven Spings, un posto che sembra essere un vero e proprio paradiso sceso in terra. Montagne, fiori e ruscelli sono lo sfondo della vita di una piccola cittadina americana. Un luogo perfetto per essere chiamato casa, dove poter rincominciare da zero.

Alex avrà modo di interagire con nuovi personaggi, possibili interconnessioni sentimentali e soprattutto arrivare all’agognato equilibrio che l’ha tormentata da una vita, mettendosi in pace con se stessa e con il suo potere. Un potere tutto nuovo e che le da la possibilità di empatizzare e comprendere le emozioni delle persone, ma che al tempo stesso può mostrarsi un’arma a doppio taglio difficile da controllare.

Le cose, però, non saranno così facili, sebbene con una partenza idilliaca. Lo strano incidente che coinvolgerà suo fratello, la porterà su di una strada misteriosa e ricca di insidie, in un mix tra sovrannaturale e thriller, dove l’obiettivo primario del personaggio è solo uno: la ricerca della verità.

Life is Strange: True Colors, il trailer d’annuncio

Gameplay e novità: esplorare l’animo umano

Deck Nine Games ha cominciato a lavorare su questo gioco dal 2017 e viste le premesse possiamo tranquillamente affermare che questa sia l’opera più ambiziosa e complessa dello sviluppatore.

Facendo tesoro del rapporto con il pubblico, con i giocatori e dell’esperienza di gioco, interazione, della tipologia di storie e personaggi visti in questi anni nella serie Life is Strange, il nuovo capitolo Life is Strange: True Colors sembra essere un mix di tutto questo, ancora più potenziato grazie ad un’animazione più precisa, una grafica articolata e realistica e l’uso, per la prima volta, della perfomance capture. Ma sicuramente l’elemento di maggior interesse è quello dell’esplorazione a partire proprio dal potere di Alex.

Esplorazione

L’esplorazione delle emozioni è sempre stato un tema centrale di Life is Strange. Attraverso Life is Strange: True Colors si è andati oltre, includendo per la prima volta nella serie il potere psichico dell’empatia. Questa volta, però, sarà il giocatore ad avere il pieno controllo di questo potere, grazie anche ad una serie di molteplici possibilità che lo aiuteranno nella sua gestione e crescita.

L’esplorazione è una parola chiave di questo capitolo. Infatti coinvolgerà anche gli ambienti e gli altri personaggi del gioco. Si potrà esplorare la strada principale di Haven, piena di segreti e contenuti facoltativi, liberamente e dettagliatamente. Non parliamo esattamente di un open world, ma rispetto ai precedenti capitoli di Life is Strange, quello di True Colors è un mondo che circonda il giocatore più aperto che mai, e Alex può interagire con gli abitanti della cittadina e lo stato di Haven e influenzarli grazie al suo potere.

L’interazione, così come nei capitoli precedenti, è fondamentale anche per il corso della storia. In base alle scelte e dialoghi, Alex (e quindi il giocatore) può influenzare il corso degli eventi e dei personaggi circostanti, nonché della città stessa.

Interessante sarà anche la scelta del possibile interesse sentimentale tra Steph (personaggio già incontrato in Before the Storm) e Ryan, ognuno con il proprio scenario completo e d’impatto.

Perfomance capture e migliorie grafiche

A vestire i panni della nuova protagonista Alex Chen, c’è infatti l’attrice Erica Mori, che da ancora più anima, emozione ed intensità al personaggio, dai movimenti facciali a quelli del corpo, andando ovviamente per l’interazione con personaggi ed ambiente. Ovviamente Erica Mori non sarà l’unica attrice in carne ed ossa a mettere a disposizione del gioco il suo corpo per dare vita ad un personaggio.

Le migliorie tecnologiche sembrano essere state essenziali, a giudicare dall’anteprima di Life is Strange: True Colors, per questo nuovo capitolo, mostrando l’enorme passo in avanti fatto da Deck Nine.

I miglioramenti all’avanguardia in materia di grafica e cattura dei movimenti del corpo e del viso ci hanno permesso di dare vita a una storia dinamica e ricca in modo innovativo rispetto ai capitoli precedenti di Life is Strange.

La nostra storia inedita parla di temi quali l’amicizia, la famiglia, la perdita, la questione dell’appartenenza e il vero significato della parola “casa”.

Colonna sonora

Come nei precedenti capitolo, dall’anteprima di Life is Strange: True Colors, abbiamo appreso che anche questa volta ci sarà un vasto elenco di brani originali e su licenza, con performance di artisti come Novo Amor.

Inoltre, la voce di Alex nelle scene in cui canterà nel corso del gioco, sarà data dall’artista e musicista molto conosciuta sui social mxmtoon. Nel corso dei prossimi mesi, ci saranno ulteriori novità sulla colonna sonora.

Un viaggio nelle emozioni che si ripete

Life is Strange: True Colors è il rinnovo dell’impegno da parte di Deck Nine Games e Square Enix nell’esplorare tutte le sfumature dell’essere umano, creando giochi sempre attenti alle tematiche più attuali, inclusivi e profondi. Un percorso che negli anni li ha condotti ad esplorare e sviluppare temi importanti e introspettivi, messi da sempre al centro della serie, affiancandoli al genere fantastico, thriller e mystery.

Un mix di elementi che sa accontentare i fan di vecchia data e che saprà conquistare quelli nuovi, parlando all’esperienza di vita (e di gioco) di tutti quanti.

Life is Strange: True Colors sarà disponibile dal 10 Settembre 2021 in versione Standard, Deluxe e Ultimate su console Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e su PC e Stadia.