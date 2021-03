L’Immortale: Planet Manga pubblica il sequel del manga cult

L’Immortale – Il libro dell’era Bakumatsu è il sequel del cult L’Immortale scritto e disegnato da Hiroaki Samura. Il primo volume del manga è disponibile da oggi, giovedì 18 marzo, grazie a Planet Manga. A dare l’annuncio dell’arrivo del fumetto è stata la casa editrice con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale:

Le nuove avventure del ronin Manji sono ambientate decine di anni dopo il suo viaggio di vendetta con Rin. In questa nuova il protagonista si muoverà in un Giappone caratterizzato dalla riforma degli assetti governativi, l’apertura alle relazioni internazionali e una nuova generazione di guerrieri.

La sceneggiatura è opera di Renji Takigawa, mentre i disegni sono di Ryu Suenobu.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Sono trascorse decine di anni da quando Manji ha accompagnato la giovane Rin nel suo lungo viaggio di vendetta. Ma, per chi non può morire, il cammino non può far altro che continuare e approdare in una nuova epoca la cui storia è ancora da scrivere. L’avvincente saga dell’uccisore di cento uomini prosegue tra le pagine del volume 1 de L’Immortale – Il libro dell’era Bakumatsu, in fumetteria e online dal 18 marzo!

Vi ricordiamo che le vicende raccontate nell’opera originale sono state trasposte in un film live action diretto dal mitico Takashi Miike e disponibile su Netflix, mentre su Amazon Prime Video è disponibile l’anime.

Il manga originale de L’Immortale è stato serializzato sulle pagine della rivista Afternoon di Kōdansha tra il 1993 ed il 2012. In Italia è arrivato per la prima volta nel 1997 grazie a Comic Art. La storia vede protagonista il ronin Manji, ricercato per aver ucciso cento samurai. L’ex samurai però non può morire, all’interno del corpo vive il verme kessenchu, un parassita che blocca l’invecchiamento e che cura qualunque tipo di ferita. Per liberarsi della maledizione deve uccidere mille criminali. La sua vita cambia quando durante il suo pellegrinaggio incontra la giovane Rin Asano, unica sopravvissuta alla strage della sua famiglia da parte di un dojo rivale. La ragazza chiederà aiuto a Manji per portare a termine la sua vendetta.