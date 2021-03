Justice League: Jared Leto vende la maglia “We live in a Society”

Jared Leto ha venduto sullo store dedicato ai 30 Second to Mars una maglia con scritto "We Live in a society", dedicata alla sua battuta in Justice League.

L’apparizione del Joker di Jared Leto nella Justice League di Zack Snyder è uno dei motivi di maggiore interesse per gli appassionati, e l’attore, com’è suo solito, ha voluto stupire tutti ancora una volta. Sullo store dedicato agli acquisti di merchadising sui 30 Second to Mars (la rock band di Leto) è stata messa in vendita una maglia con su scritto “We live in a society”.

Qui sotto potete vedere un’immagine in cui si vede il pezzo in vendita.

Si tratta della frase che riprende il Joker di Heath Ledger, e che Zack Snyder ha voluto far pronunciare anche al pagliaccio del crimine interpretato da Leto nella sua versione della Justice League (anche se nel lungometraggio finale non è presente). Il motivo della vendita della t-shirt è però piuttosto nobile, considerando che la metà dei proventi andranno alla American Foundation of Suicide Prevention, un’associazione che sta molto a cuore a Zack Snyder.

L’attesa per la Snyder Cut’s Justice League è stata davvero tanta, a tal punto che la piattaforma streaming HBO Max negli Stati Uniti è andata in crash non appena è stato distribuito il lungometraggio.

In Italia la prima visione è avvenuta questo giovedì mattina 18 marzo alle 8. Il film è disponibile sia su Sky che su NOW TV.