Chris Evans non tornerà come Captain America

Kevin Feige ha spiegato a Entertainment Weekly che il Captain America di Chris Evans non ritornerà.

Kevin Feige ha pensato bene di smentire i rumor che volevano Chris Evans pronto a vestire di nuovo i panni di Captain America nel Marvel Cinematic Universe. Il presidente dei Marvel Studios, intervistato da Entertainment Weekly, sembra essere stato chiaro a riguardo.

Queste sono le parole di Feige:

Raramente dico no riguardo a qualcosa, considerando che ci sono cose che mi sorprendono quando accadono, però riguardo a questi rumor credo che siano stati dissipati già dal diretto interessato.

Insomma, niente ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America. I fan più accaniti dovranno farsene una ragione, e accettare il fatto che l’ultima apparizione dell’attore nel ruolo del supereroe è stata quella di Avengers: Endgame.

O almeno questo è quanto accadrà nei prossimi tempi, perché, soprattutto quando si parla di universo supereroistici, non si può mai dire mai. In futuro il Captain America di Chris Evans potrebbe avere un senso nel riapparire, ma, di certo, con tanti nuovi personaggi da lanciare, i Marvel Studios non stanno pensando di ributtare subito nella mischia le figure che hanno lanciato il Marvel Cinematic Universe.

Intanto, domani 19 marzo, farà il suo esordio su Disney+ la serie The Falcon and the Winter Soldier.