Sono disponibili nuove clip sottotitolate (una in italiano e due in inglese) della serie tv Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier, che vede protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan rispettivamente nei ruoli di The Falcon e The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno). Le dinamiche diverse e contrapposte dei due personaggi hanno intrattenuto il pubblico sin dal film del 2016 Captain America: Civil War. Rilasciate anche altre due nuove clip della serie che debutta in esclusiva su Disney+.

Sam Wilson e Bucky Barnes, che si sono riuniti nei momenti finali di Avengers: Endgame, si alleano in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi è interpretata anche da Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, Emily VanCamp in quello di Sharon Carter e Daniel Brühl nel ruolo di Zemo. Dopo le nuove video clip di The Falcon and The Winter Soldier, ricordiamo che la serie tv sarà disponibile a partire da venerdì 19 marzo su Disney+.

