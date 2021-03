Il CEO della Disney Bob Chapek afferma che l’uscita al cinema di Black Widow sarà probabilmente decisa da una telefonata dell’ultimo minuto, a causa del virus. Il tanto atteso film, che doveva uscire a maggio 2020 e dare il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, dovrebbe arrivare nelle sale il 7 maggio 2021. C’è però chi a Hollywood è convinto che la data di uscita dovrà essere nuovamente spostata, a causa dell’incertezza che circonda il mercato cinematografico. Con la distribuzione dei vaccini COVID-19 e la riapertura delle sale, ci sono diversi motivi per essere ottimismi, ma ci vuole ancora del tempo prima che la realtà si avvicini alla normalità pre-pandemica.

I medici esperti ritengono che i cinema non saranno sicuri fino a un anno dopo che i vaccini saranno disponibili. Per questo motivo, il calendario dei film estivi in ​​arrivo è in uno stato di mutamento, con più titoli già rimandati al prossimo autunno. In questo momento, l’uscita al cinema di Black Widow è ancora confermata per maggio, parlando con Bloomberg, Bob Chapek ha discusso della prospettiva che Black Widow sia rilasciato in tempo, affermando che la Disney deve mantenere aperte le loro opzioni considerando le circostanze:

La nostra situazione e le nostre condizioni cambiano. Solo poche settimane fa, i cinema di New York e Los Angeles non erano nemmeno aperti. Ora, invece, si può entrare nelle sale, quindi stiamo aspettando di vedere come i potenziali spettatori reagiscono a queste riaperture. Rimarremo flessibili. Faremo una chiamata, probabilmente all’ultimo minuto, per decidere come questi film arriveranno sul mercato, che si tratti di Black Widow o di un altro titolo.

L’alternativa potrebbe essere quella di rilasciare Black Widow direttamente in streaming su Disney+ (Premier Access), anche se i Marvel Studios non vedono di buon occhio questa possibilità. Un’altra opzione potrebbe essere quella di rendere disponibile la pellicola nelle sale per un tempo ridotto, un’idea simile a ciò che la Paramount sta facendo con Mission: Impossible 7 e A Quiet Place 2.

Potrebbe interessare: