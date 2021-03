Auto elettriche, in USA si lavora ad una proposta da 454 miliardi per dire addio a benzina e diesel

Il Senato USA lavora ad un piano da 454 miliardi di dollari per far sì che ogni americano sostituisca la sua auto con un EV entro i prossimi 10 anni.

Il prossimo grande obiettivo dell’Amministrazione Biden prevede l’addio definitivo alle auto a motore endotermico, seguendo l’esempio posto da sempre più paesi europei. Il principale promotore è Chuck Schumer, il politico che guida la maggioranza dem al Senato.

È un nuovo piano audace per accelerare la transizione dell’America verso un futuro che veda per protagoniste esclusive le auto elettriche. Costruiremo un’infrastruttura di ricarica all’altezza e creeremo nuovi posti di lavoro nel settore manifatturiero. L’obiettivo finale è quello di far sì che entro il 2030 ogni auto prodotta negli USA sarà un EV, mentre nel 2040 tutte le auto su strada saranno a batteria.

ha spiegato Schumer.

La proposta si dirama in diversi interventi ambiziosi, a partire da un importante incentivo per gli americani che rottameranno la loro auto a motore endotermico con l’acquisto di un nuovo EV. Oggi esiste già un tax credit federale da 7.500$, ma il senatore pensa ad un incentivo più sostanzioso.

Il piano – che è attualmente ancora in fase di elaborazione – introdurrà anche degli importanti incentivi fiscali per chi installerà una colonnina di ricarica domestica sul suo domicilio. Schumer prevede un investimento federale da 45 miliardi per potenziare la rete di colonnine di ricarica diffuse sul territorio nazionale ed altri 17 miliardi di dollari per incentivare i produttori ad accelerare la produzione di EV.

Complessivamente, il piano per la transizione totale verso le auto elettriche dovrebbe avere un costo di 45,5 miliardi di dollari all’anno spalmati su un intero decennio, per un totale di 454 miliardi.