L’amministrazione di Londra ha pubblicato i primi risultati di un’iniziativa a favore della salute degli studenti avviata ad aprile del 2020. La città ha scelto di chiudere completamente il traffico delle strade attigue alle principali scuole primarie e secondarie durante gli orari di punta. Ossia quanto autobus e genitori vengono normalmente a prelevare gli studenti.

Il risultato? I livelli di diossido di azoto nell’aria (NO2) sono crollati del 23%. Per Londra era una priorità fondamentale. La maggior parte degli istituti scolastici londinesi si trovava in quartieri dove i limiti sull’inquinamento dell’aria venivano sforati regolarmente. Poi nel 2016 l’impegno per proteggere la salute di bambini e adolescenti. «Dal 2016 abbiamo ridotto del 97% il numero di scuole in aree dove i limiti legali sull’inquinamento venivano violati, il mio impegno è di portare questo numero a zero», ha detto il sindaco di Londra Sadiq Khan.

Nel frattempo, Londra sta installando nuove centraline per la qualità dell’aria in modo da monitorare con maggiore attenzione la situazione delle principali scuole.