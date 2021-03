Tom Hiddleston reciterà al fianco di Claire Danes nella serie tv The Essex Serpent, adattamento dell’omonimo romanzo della scrittrice Sarah Perry. In uscita ad aprile 2021 su Apple TV+, la serie drammatica segue la storia di Cora (Claire Danes), una donna appena rimasta vedova che, liberata da un matrimonio violento, si trasferisce dalla Londra vittoriana nel piccolo villaggio di Aldwinter nell’Essex, incuriosita da una superstizione locale: una creatura mitica conosciuta come Essex Serpent sembra essere tornata in zona.

Tom Hiddleston interpreterà il ruolo di Will Ransome in The Essex Serpent, il fidato leader di una piccola comunità rurale. L’attore è meglio conosciuto per aver impersonato il personaggio di Loki nei film del Marvel Cinematic Universe e presto lo rivedremo nel ruolo su Disney+ per la serie tv Loki, che debutterà a giugno sulla piattaforma. Al cinema l’abbiamo visto in Crimson Peak e I Saw the Light, ma ha anche preso parte a programmi come The Night Manager e The Hollow Crown.

The Essex Serpent sarà diretto da Clio Bernard, con Anna Symon in veste di sceneggiatrice principale della serie tv. Entrambe saranno anche produttori esecutivi del progetto, insieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Patrick Walters, Iain Canning ed Emile Sherman. Andrea Cornwell ne sarà il produttore, mentre See-Saw Films produrrà per Apple. La serie è stata commissionata nel Regno Unito dai responsabili del video mondiale di Apple, Zack Van Amburg e Jamie Erlicht, e dal direttore creativo del video mondiale dell’Europa, Jay Hunt.

