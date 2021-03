Phoebe Dynevor è la protagonista di The Colour Room, il film Sky Original che vede nel cast l’attore Matthew Goode. Per l’attrice si tratta del primo ruolo importante, dopo la sua interpretazione nella serie tv Bridgerton di Netflix. Phoebe Dynevor interpreterà la parte da protagonista, quella di Clarice Cliff, un’artista pioniera della ceramica che divenne famosa negli anni ’20 mentre lavorava, appunto, nell’industria della ceramica di Stoke-on-Trent in Gran Bretagna.

La pellicola è prodotta da Caspian Films, Sky e Creative England ed è basata su una sceneggiatura di Claire Peate, vincitrice del BAFTA Rocliffe. A dirigere il film è invece la regista di Ofelia, Claire McCarthy. Oltre a Phoebe Dynevor, nel cast di The Colour Room sono presenti anche David Morrissey (The Walking Dead), Darci Shaw (Judy), Kerry Fox (Rare Beasts) e Luke Norris (Poldark). La produzione della pellicola Sky Original inizierà alla fine di marzo 2021 a Stoke-on-Trent e Birmingham, mentre il film uscirà nei cinema e su Sky Cinema entro la fine dell’anno.

Ecco la sinossi ufficiale:

Il film segue il viaggio di una donna molto determinata e appartenente alla classe operaia, Clarice Cliff, mentre rompe il soffitto di vetro e rivoluziona il posto di lavoro nel XX secolo. Clarice è una vivace giovane operaia nelle Midlands industriali britanniche degli anni ’20… Piena di idee per i colori e le forme, la donna corre rischi sempre più pericolosi, ma riesce a stare un passo avanti rispetto agli altri sul posto di lavoro e impressionare l’eccentrico proprietario della fabbrica, Colley Shorter (Goode), durante il viaggio nella riscoperta del suo talento e dell’innovazione. Apprendista del famoso art designer Fred Ridgeway (Morrissey) e aiutata da Colley e altre donne della fabbrica, Clarice si fa strada per progettare la gamma “Bizarre” Art Déco senza precedenti. Nel bel mezzo della Grande Depressione, assicura la sopravvivenza della fabbrica e il suo futuro come uno dei più grandi designer Art Déco.

Il film è prodotto da Thembisa Cochrane (The Harvesters) e Georgie Paget (Queens Of Syria) per la Caspian Films, in associazione con la Denaire Motion Picture Poetry e vede come co-produttore Neil Jones (Farming). Il film è prodotto da Laura Grange per Sky, Paul Ashton per Creative England’s West Midlands Production Fund e David Gilbery, Charlie Dorfman, Marlon Vogelgesang per Media Finance Capital, in associazione con On Sight.

