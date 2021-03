Peacock ha pubblicato il trailer della serie tv Rutherford Falls, realizzata dal creatore di The Office, Mike Schur, e con protagonista Ed Helms.

Peacock ha pubblicato il trailer della serie tv originale Rutherford Falls, realizzata dal creatore di The Good Place e The Office, Mike Schur, e con protagonisti Ed Helms, Jana Schmieding e Michael Greyeyes. Con la nuova serie tv il creatore Mike Schur vuole dare voce a coloro che sono stati a lungo sottorappresentati nei media: la comunità indigena americana.

Oltre al trailer, sappiamo che Rutherford Falls seguirà le vicende di Nathan Rutherford (Helms), un uomo che vuole preservare una statua della sua città. La reliquia storica non solo crea un pericolo per la sicurezza sulla strada, ma rappresenta anche un periodo controverso, quello del colonialismo, per la storia della città.

Il trailer anticipa che la serie tv sarà “una storia di storie”, ovvero racconterà le storie della nostra famiglia e cosa significhi onorarne alcune, cancellandone altre. Sembra che Rutherford Falls affronterà il controverso dibattito politico sulla conservazione delle statue coloniali, che rappresentano un’era di genocidio di massa per la comunità indigena.

Per realizzarla nel migliore dei modi, Mike Schur ha dato il ruolo di produttore esecutivo e showrunner a Sierra Teller Ornelas, la scrittrice Navajo che ha lavorato alle serie tv di Superstore e Happy Endings. Il creatore ha rivelato anche che gli scrittori e il cast del progetto sono tutti nativi americani e che i veri indigeni avranno la possibilità di prendere in mano le redini e raccontare la loro storia.

La sinossi ufficiale di Rutherford Falls:

Una commedia su due migliori amici che si conoscono da una vita, Nathan Rutherford (Ed Helms) e Reagan Wells (Jana Schmieding), i quali si trovano a un bivio – letteralmente – quando la loro sonnolenta cittadina riceve una notizia inaspettata.

I co-creatori e produttori esecutivi sono Michael Schur (Parks and Recreation, The Good Place), Ed Helms e Sierra Teller Ornelas (Brooklyn Nine-Nine e Superstore) “. Rutherford Falls uscirà in anteprima su Peacock il 22 aprile 2021.

