Una nuova immagine dietro le quinte della produzione di Avatar 3 mostra Michelle Yeoh con il regista James Cameron, intenta a distrarlo, tra una ripresa e l’altra, con mosse da combattimento, mentre lui tenta di difendersi. Michelle ha interpretato la scienziata umana, la Dr.ssa Karina Mogue, nel 2019, ma non era stata ancora vista in nessuna immagine o filmato dietro le quinte.

La produzione di Avatar è ancora in corso e si sta svolgendo in Nuova Zelanda. Per il terzo film James Cameron utilizzerà le tecniche di produzione virtuale sperimentate dal team della serie tv The Mandalorian: un passo in avanti per gli stili di ripresa subacquea, che ormai sono necessari a catturare adeguatamente le sequenze sottomarine, soprattutto per Avatar 2 e Avatar 3.

Ora, una nuova immagine dietro le quinte di Avatar 3, condivisa su Instagram dal produttore del franchise Jon Landau, conferma che Michelle Yeoh è stata di recente sul set per le riprese del film. Michelle e James Cameron vengono mostrati mentre scherzano sul set, affiancati dallo staff di produzione e dal membro del cast Giovanni Ribisi.

Il regista – lo ricordiamo – lo scorso anno aveva detto che le riprese di Avatar 3 erano quasi terminate, quindi l’immagine diffusa sui social potrebbe essere legata a un recente passato e non alla giornata di oggi. Questo, però, al momento non è dato saperlo con certezza.

