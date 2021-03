Harry Potter and The Cursed Child come prossimo progetto?

L'amministratore delegato WarnerMedia Jason Kilar ha recentemente affermato che un nuovo contenuto di Harry Potter è in sviluppo per HBO Max.

L’amministratore delegato WarnerMedia Jason Kilar ha recentemente affermato che un nuovo contenuto di Harry Potter è in sviluppo per HBO Max. Dall’epilogo del franchise di Harry Potter Potter nel 2011, i fan hanno chiesto altri film del mondo del mago. I loro desideri sono stati avverati, in qualche modo, con il rilascio di Animali Fantastici e con un romanzo sequel, Harry Potter and the Cursed Child.

La serie di Animali Fantastici è circondata da polemiche e non è riuscita nel complesso ad eguagliare il suo predecessore. In ogni caso, un nuovo progetto su Harry Potter potrebbe dare nuovo respiro al franchising in generale. Ora, le voci su una serie televisiva Live-Action in sviluppo per HBO Max sono tornate a circolare dopo la recente affermazione del CEO di WarnererMedia Jason Kilar.

Mentre J.K. Rowling e Warner Bros. hanno entrambi negato che Harry Potter and The Cursed Child sarebbe mai stato adattato per il grande schermo in passato, le osservazioni di Kilar hanno riacceso una possibilità. Gli eventi del romanzo vedono i personaggi Harry, Ron e Hermione molto più grandi, quindi gli attori Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint sono ancora un po’ troppo giovani per cercare in modo convincente di avere 40 anni.

Ambientato 19 anni dopo gli eventi de i Doni della Morte, questo capitolo mostrerebbe Harry, Ron e Hermione come genitori di 37 anni che vedono i loro figli andare a Hogwarts. Albus Severus Potter scopre i segreti del passato di suo padre. La storia del romanzo potrebbe risultare in un film molto coinvolgente o una serie TV, sia per un pubblico nuovo che vecchio, esplorando gran parte della storia originale attraverso nuovi occhi. Dal momento che nulla è stato confermato da Warner Bros. o J.K. Rowling, non c’è modo di prevedere quando potrebbe arrivare un nuovo progetto.