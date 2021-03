Fruits Basket: il trailer della stagione 3 in arrivo su Funimation

La terza stagione di Fruits Basket vedrà Tohru che cerca disperatamente di salvare Kyo. L’anime racconta la storia maledetta della famiglia Sohma, destinata a trasformarsi in un animale dello zodiaco quando abbraccia qualcuno del genere opposto. Quando Thru Honda, una ragazza orfana con un cuore gentile, incontra la famiglia Sohma, le loro vite cambiano per sempre. Fruits Basket è il secondo adattamento anime basato sul premiato manga con lo stesso nome di Natsuki Takaya.

Akito, il misterioso capo della famiglia Sohma sembra svelarsi mentre la maledizione si indebolisce, grazie in parte alla determinazione e all’amore di Tohru. Anche Yuki Sohma appare, volendo dire a Machi la verità. Dai un’occhiata al trailer completo qui sotto.

Fruits Basket è stato una serie immensamente popolare di Shoujo Manga / Anime per anni, in parte grazie alla crescita di personaggi come Tohru in tutta la serie. Una parte importante del personaggio di Tohru è di essere in grado di accettare che va bene essere egoisti, specialmente quando si tratta di riconoscere che è innamorato di Kyo Sohma. Nel trailer, riconosce che la principale ragione per cui vuole rompere la maledizione di Sohma / Zodiac è per non perdere Kyo. Kyo nacque come 13° membro dello zodiaco, ereditando lo spirito del gatto che ha originariamente sfidato il Dio dello zodiaco.

Se Tohru non sarà in grado di infrangere la maledizione entro la primavera seguente, allora Kyo verrà costretta a vivere per tutta la vita nella stanza del gatto, una cella della prigione dove vivere il resto della sua vita come punizione per il peccato del gatto originale. Tohru sarà in grado di rompere la maledizione in tempo e vivere felicemente con Kyo? I fan dovranno aspettare e vedere quando la stagione tre arriverà questo aprile, solo su Funimation.