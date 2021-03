Borderlands: Haley Bennett sarà un nuovo personaggio

Haley Bennett si è unita ufficialmente al cast del film Borderlands. Sulla base del popolare franchising del videogioco Gearbox Entertainment, il film si concentrerà su un gruppo di cacciatori di taglie e sulla loro storia. Eli Roth dirigerà il progetto, con un cast che include Cate Blanchett nei panni di Lilith, Kevin Hart nei panni di Roland, Jamie Lee Curtis nei panni di Tannis, Ariana Greenblantt nei panni di Tiny Tina, e Jack Black come voce di ClapTrap.

Il gioco originale di Borderlands si svolge nel mondo del backwater di Pandora – una terra desolata piena di banditi, mostri e corporazioni cattive. Il giocatore controlla uno dei quattro “cacciatori di cacciatori” alla ricerca di un leggendario tesoro mentre accetta vari lavori mercenari lungo la strada. Altri giochi nel franchising espandono l’universo di Borderlands, mostrando altri pianeti e nuove sfide.

Il cast di Borderlands è stato annunciato recentemente in più fasi, e un nuovo nome è appena entrato ufficialmente nel film: Haley Bennett. L’attrice interpreterà un personaggio nuovo di zecca che, secondo Liongate, sarà una chiave per il passato del personaggio di Cate Blanchett, Lilith. Nei giochi, Lilith è una sirena – un individuo raro con abilità soprannaturali – e la sua connessione al nuovo personaggio di Bennett potrebbe significare che anche lei è una sirena.

Pochi dettagli della storia di Borderlands sono stati rivelati finora. Il franchising di Borderlands ha avuto già qualche critica per quanto riguarda lo script. Resta infatti da vedere quale in campo cadrà il film, se verrà sviluppato come film d’azione o come una commedia.

Per lo meno, il cast del film sembra essere molto forte. I film e le serie basate sui videogiochi hanno visto una nuova rinascita, con recenti adattamenti come Castlevania e Sonic The Hedgehog che sono stati molto apprezzati. Se il film sarà forte come il suo ensemble, Borderlands potrebbe aiutare a continuare a contribuire a questa tendenza.