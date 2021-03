Aquaman 2 inizia le riprese quest’estate

Dopo un anno di pandemia, le cose stanno iniziando a diventare più normali quando si tratta di film e anche Aquaman 2 inizierà le riprese quest’estate. Secondo un nuovo rapporto, il sequel di Aquaman inizierà la produzione questo giugno in Inghilterra con un titolo provvisorio molto particolare: NECRUS. In precedenza era stato riferito che il film avrebbe iniziato le riprese i primi mesi del 2021, quindi la produzione non sta subendo troppi ritardi. Dolph Lundgren, che interpreta Xebel King Nereus, ha confermato che le riprese inizieranno quest’estate.

Anche Jason Momoa ha recentemente scherzato sul fatto che si stava rimettendo in forma per il prossimo sequel. L’attore ha condiviso in una recente storia su Instagram che stava facendo la perfetta dieta per Aquaman. Per quanto riguarda quel titolo, necrus ha alcune connessioni interessanti con l’eroe. Nei fumetti DC, NECRUS è, come Atlantis, un’altra città sottomarina, a differenza della sua controparte più conosciuta, Necro ha una situazione più instabile. Conosciuta anche come la Città nera e apparentemente completamente militarizzata è governata dal re tiranno Mongo. Necrus ha combattuto con Atlantide nei fumetti.

Proprio come il primo film che ha avuto un tocco della mia sensibilità horror, per quanto riguarda la sequenza di trincea, direi che ce ne sarà un po’ anche nel prossimo. Penso che sia qualcosa che è parte di chi sono, e mi viene naturale mostrarlo in questo tipo di film. Ha detto James Wan a proposito del sequel.

Aquaman 2 è attualmente impostato per uscire al cinema il 16 dicembre 2022.

