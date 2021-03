LEGO DUCK Tank: la papera Classic Space italiana come possibile regalo LEGO Ideas

La papera LEGO DUCK Tank creata da Giuliano Malatesta è stata inserita tra i finalisti del contest LEGO Ideas Out of this World Space Builds ed ora attende il voto.

Si sono aperte ieri le votazioni finali per il contest LEGO Ideas Out of this World Space Builds che prevedeva la creazione di una MOC a tema “spazio” composta da un minimo di 150 pezzi ad un massimo di 250. Ora le quindici opere scelte dal team LEGO attendono il voto popolare per decretare il vincitore che vedrà il proprio progetto trasformarsi in un Gift With Purchase. Fra queste opere è presente anche la papera LEGO DUCK Tank, rigorosamente Classic Space, creata dall’italiano Giuliano Malatesta.

La MOC di Giuliano nasce dall’unione di un’astronave ed un rover, il tutto confezionato a forma di papera spaziale Classic Space che appunto prende il nome di D.U.C.K. Tank.

E come dice Giuliano, essendo il LEGO DUCK Tank per metà un mezzo da esplorazione e per l’altra metà un carro armato, “è la migliore soluzione per risolvere i problemi sui pianeta della Galassia“.

Le lettere che compongono il nome hanno un significato ben preciso:

D on’t

on’t U nderestimate

nderestimate C ute

ute Kontraptions

che tradotto significa: “Non sottovalutate gli aggeggi carini“.

Avete tempo quindi fino al 19 marzo per votare la vostra creazione preferita (ovviamente noi abbiamo già fatto la nostra scelta) fra le 15 in concorso.

Al termine della votazione, il 26 marzo verrà annunciato il vincitore che si porterà a casa i seguenti premi:

92176 LEGO Ideas NASA Apollo Saturn V

21321 Stazione spaziale internazionale LEGO Ideas

10266 LEGO Creator Expert NASA Apollo 11 Lunar Lander

75300 LEGO Star Wars Imperial TIE Fighter ™

40335 Space Rocket Ride

40448 Auto d’epoca

Borsa tote LEGO Ideas

oltre all’onore di vedere il proprio mezzo trasformato in set LEGO, con tutta probabilità fra un anno (come accaduto con l’auto vintage).

Per votare non dovete fare altro che aprire questa pagina, loggati ovviamente sul portale LEGO Ideas, e aprire l’opera che preferite. Troverete in alto a destra poi il pulsante VOTE NOW.

Ricordate che avete un solo voto a disposizione.