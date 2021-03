I Simpson: il primo sguardo alla guest star J.J. Abrams

Una nuova immagine di un imminente episodio de I Simpson offre ai fan un primo sguardo alla guest star, J.J. Abrams. Nel corso della sua lunga e pluripremiata storia, I Simpson hanno fatto di tutto, dal suscitare risate a polemiche a portare guest star dei più grandi nomi della musica e dell’intrattenimento.

Negli ultimi anni, non sono mancate congetture e discussioni su quanto tempo durerà l’acclamata serie animata. Sono passati più di vent’anni da quando I Simpson hanno superato i Flintstones come serie animata in prima serata più longeva negli Stati Uniti, ed è passato più di un decennio da quando la serie si è guadagnata il titolo di serie televisiva in prima serata con sceneggiatura americana più longeva. Non sembra esserci alcun segno di rallentamento delle cose a Springfield e, indipendentemente da quanti anni andrà in onda la serie, l’elenco delle celebrità che appariranno nella serie non diminuisce mai. Nella stagione più recente, sono apparse celebrità come Michael Palin, Olivia Coleman e Paul Rudd.

Questo particolare ospite non è altro che il regista di fantascienza, J.J. Abrams. La prima immagine ufficiale del prossimo episodio di Abrams, intitolato Do PizzaBots Dream of Electric Guitars? è ora disponibile, per gentile concessione di TV Line. L’episodio segnerà la prima volta che Abrams appare nella lunga serie animata, anche se Abrams non è esattamente un novellino quando si tratta di dare voce alle raffigurazioni animate di se stesso. Nel 2012, il creatore della trilogia di sequel di Star Wars si è preso del tempo per apparire nella serie di successo, Family Guy, prendendo in giro le sue capacità di narrazione. Fox ha rinnovato la serie per altre due stagioni, il che significa che nel prossimo futuro, I Simpsons raggiungerà 750 episodi. Si spera che questo prossimo episodio offra qualcosa di particolarmente speciale ai fan di Abrams e dei Simpson.