Descendants: Royal Wedding arriverà su Disney Channel

L'ultimo spinoff di Descendants arriverà presto su Disney Channel. Descendants: The Royal Wedding, uno speciale animato, sarà presentato in anteprima quest'estate.

Il franchise di Descendants di Disney Channel torna con Descendants: The Royal Wedding, uno speciale animato in arrivo quest’estate. La popolare trilogia fantasy di film d’azione musicali di Sara Parriott e Josann McGibbon, vede protagonisti Dove Cameron, il compianto Cameron Boyce, Booboo Stewart e Sofia Carson come figli di famosi cattivi Disney.

Variety riferisce che il franchise sta lavorando a uno speciale sull’unione reale di Mal (Cameron) e Ben (Mitchell Hope), che si è fidanzato in Descendants 3. Ben è il figlio della regina Belle e la Bestia (di La Bella e la Bestia) e re degli Stati Uniti di Auradon. Cameron e Hope riprenderanno entrambi i loro ruoli; Carson e Stewart torneranno anche nei panni di Evie (figlia della Regina Cattiva) e Jay (figlio di Jafar).

Boyce è tragicamente scomparso nel 2019 a causa di un attacco epilettico all’età di 20 anni. Il giovane attore ha recitato nei film e nei cortometraggi nei panni di Carlos, il figlio di Crudelia de Mon. La serie televisiva onorerà l’eredità di Boyce e riconoscerà l’assenza del suo personaggio. Gary Marsh, presidente e chief creative officer dietro le imprese televisive a marchio Disney, suggerisce che lo speciale aprirà la porta a future propaggini di Descendants:

Grazie alle nostre star di immenso talento, ora diamo il benvenuto a questo speciale animato sul matrimonio reale che porterà il pubblico a quello che speriamo sarà un nuovo capitolo di avvincenti storie e personaggi di Descendants che devono ancora venire.

Descendants: The Royal Wedding andrà in onda quest’estate su Disney Channel. Salvador Simó seguirà le orme di Kenny Ortega come regista con Le Cube come produttore. Altri membri del cast che tornano nel cast vocale sono China Anne McClain (Uma), Bobby Moynihan (Dude the Dog), Cheyenne Jackson (Hades), Sarah Jeffery (Audrey), Melanie Paxson (Fairy Godmother), Jedidiah Goodacre (Chad), Anna Cathcart (Dizzy) e Dan Payne (la Bestia).