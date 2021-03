Avatar è di nuovo il film con il maggior incasso di tutti i tempi

Avengers: Endgame non è più il film più grande di tutti i tempi, poiché la riedizione di Avatar in Cina gli fa rivendicare il suo primato.

Avatar ha superato ufficialmente Avengers: Endgame al botteghino mondiale come film con il maggior incasso di tutti i tempi. Il blockbuster originale di James Cameron ha migliorato la tecnologia 3D nel 2009 ed è diventato un fenomeno globale. Persone in tutto il mondo si sono riversate nei cinema e hanno fatto guadagnare ad Avatar $ 2,789 miliardi, schiacciando il precedente record di tutti i tempi che James Cameron aveva stabilito con Titanic. A causa dell’inflazione e dell’enfasi posta sui blockbuster, negli ultimi anni, molti stavano aspettando di vedere se un altro film poteva superare il record di Avatar.

C’erano alcuni contendenti, ma solo Avengers: Endgame è riuscito a superare il film di James Cameron. Il ventiduesimo film dei Marvel Studios del Marvel Cinematic Universe è stato un evento mondiale che ha concluso una storia di undici anni. Avengers: Endgame ha concluso la sua corsa nelle sale con un totale di 2,797 miliardi di dollari. Con solo pochi milioni di dollari che separano i due film, è stato a lungo previsto che Avatar avrebbe reclamato il suo primo posto attraverso le riedizioni, specialmente in vista dei quattro sequel in arrivo entro il 2028.

Grazie alla ripubblicazione di Avatar in Cina questo fine settimana, James Cameron ha di nuovo il primato come film con il maggior incasso di tutti i tempi. Dopo solo due giorni, Avatar ha guadagnato altri 8,9 milioni di dollari. Il nuovo totale globale di vita del film è di $ 2,798 miliardi, che è solo un milione in più rispetto al totale attuale di Avengers: Endgame. Tuttavia, il bottino di incassi di Avatar continuerà a crescere nei prossimi giorni.

Il primo Avatar ha guadagnato $ 203 milioni in Cina originariamente, ma il mercato è cresciuto notevolmente nell’ultimo decennio. Ad esempio, Avengers: Endgame ha guadagnato $ 331 milioni nel suo weekend di apertura in Cina e il paese ha appena stabilito un nuovo record per il più grande weekend di apertura su un solo territorio con Detective Chinatown 3 che ha guadagnato $ 398 milioni nei primi tre giorni.