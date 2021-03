The Falcon and The Winter Soldier: nuova clip della serie Tv

In attesa di poter vedere The Falcon and The Winter Soldier, Marvel Entertainment ha pubblicato una nuova clip della serie TV in arrivo il 19 marzo su Disney+.

Manca ormai solo una settimana al debutto di The Falcon and The Winter Soldier su Disney+, ed in attesa di poter vedere gli episodi della serie, Marvel Entertainment ha pubblicato una nuova clip:

Il video, di circa un minuto, è intitolato What’s The Plan e vede i due eroi seduti in un aereo che si fissano, senza dirsi nulla, in attesa di lanciarsi. Mentre il momento del lancio si avvicina Bucky chiede quale sia il piano e non ricevendo risposta esclama un sarcastico “Ottimo, nessuno piano”, dando così vita ad uno dei tanti battibecchi con Falcon. Il video si conclude con Sam Wilson che afferma di avere un piano, ma si lancia prima di rivelarlo.

La storia vede Bucky e Sam entrare in anzione per sventare i piani del Barone Zemo, il cui intento è porre fine all’era dei super eroi ad ogni costo. Inoltre il Governo americano sta tentando di avere un Captain America più manovrabile, che sembra aver trovato in John Walker, ovvero US Agent. Ad aiutarli ci sarà Sharon Carter / Agente 13.

Protagonisti di The Falcon and The Winter Soldier sono Anthony Mackie e Sebastian Stan, al cui fianco troviamo Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Danny Ramirez, Wyatt Russell, Noah Mills e Carl Lumbly.

In attesa di poter vedere l’avventura che vedrà i migliori amici di Captain America collaborare, vi ricordiamo che su Disney+ sono disponibili gli episodi Marvel Studios Legends dedicati ai protagonisti della serie, che permettono di riviverne le gesta all’interno del Marvel Cinematic Universe. Inoltre solo pochi giorni fa vi avevamo mostrato i character poster.

I sei episodi arriveranno a partire da venerdì 19 marzo e saranno disponibili in esclusiva su Disney+.

Potrebbe interessarti: