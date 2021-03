The Falcon and The Winter Soldier: ecco i character poster

In attesa dell'imminente uscita di The Falcon and the Winter Soldier sono stati diffusi i character poster dedicati ai personaggi protagonisti della serie TV.

Dopo il successo di WandaVision, ora gli appassionati Marvel non vedono l’ora che esca su Disney+ The Falcon and the Winter Soldier: e per promuovere la serie TV sono stati pubblicati i character poster dedicati ai personaggi protagonisti, con Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma non solo.

Ecco i character poster di The Falcon and the Winter Soldier.

Nelle immagini possiamo vedere anche Daniel Brühl nel ruolo di Zemo e Emily VanCamp in quello di Sharon Carter. La nuovissima serie in 6 episodi arriverà in esclusiva su Disney+ a partire dal 19 marzo 2021.

Questa inoltre è la breve sinossi che è stata diffusa dalla piattaforma streaming Disney+ sugli episodi di Marvel Studios Legends dedicati ai protagonisti della serie:

Come ha fatto Sam a diventare Falcon? Quando è stata guarita la mente di Bucky? Cosa ha spinto Sharon a nascondersi?

Con Marvel Studios Legends, in esclusiva su Disney+, è possibile rivivere i viaggi dei personaggi preferiti di The Falcon and The Winter Soldier, prima del lancio della serie. Gli episodi “Falcon” e “Il Soldato d’Inverno” hanno debuttato lo scorso venerdì 5 marzo, mentre gli episodi “Zemo” e “Sharon Carter” arriveranno venerdì 12 marzo sulla piattaforma streaming.

L’uscita di The Falcon and the Winter Soldier ha subito dei ritardi a causa della pandemia, considerando che a marzo scorso le riprese si sono interrotte nel pieno della produzione. Ma, dopo tanta attesa, ci siamo.

Potrebbe interessarti anche: