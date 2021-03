Facebook, il suo machine learning imparerà a “capire” i video

Un nuovo progetto di Facebook adopererà le clip degli utenti per addestrare una IA che sarà in grado di capire i contenuti dei video.

Facebook lancia il progetto Learning from Videos, un piano che porterà la Big Tech a sviluppare una IA in grado di “comprendere” l’audio, i testi e le rappresentazioni visive dei contenuti video. Per farlo, il social adopererà le clip postate dagli utenti, passandole in massa all’interno di un meccanismo di machine learning.

I primi passi sono stati già compiuti e hanno portato all’ottimizzazione delle raccomandazioni dei Reel di Instagram, tuttavia l’azienda tech prevede un futuro molto più audace all’orizzonte, un futuro che va dal servizio utente alla raccolta dei suoi dati.

Facebook ha ottenuto negli anni dai propri utenti una mole di informazioni difficile da immaginare, ma i video sono sempre stati un elemento quasi impossibile da tradurre in dati monetizzabili. Con il nuovo sistema, l’algoritmo sarà però in grado di decifrare questi elementi, ottenendo di conseguenza ulteriori dettagli sui nostri interessi e sulle nostre preferenze.

Ai quesiti della testata statunitense The Verge, l’azienda non ha voluto chiarire se una simile tecnologia sarà adoperata per far avanzare le pubblicità mirate, né ha ritenuto opportuno specificare il minutaggio che andrà a carpire dai video degli utenti.

Ciò che è chiaro è che gli iscritti al servizio non avranno altra possibilità che accettare le cosa e farsene una ragione, in quanto la policy dei dati permette al social di adoperare liberamente qualsiasi contenuto caricato sul portale ai fini della ricerca e dello sviluppo.

Potrebbe anche interessarti: