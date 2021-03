Kaley Cuoco sta sviluppando la serie TV dedicata alla nota attrice e cantante Doris Day e basata sulla biografia del 1976 scritta da A.E. Hotchner ed intitolata Doris Day: Her Own Story, che raccoglie le interviste fatte all’attrice.

Lo show vedrà la Cuoco protagonista e sarà prodotto dalla sua casa di produzione, la Yes, Norman Production, insieme a Warner Bros. Television e Berlanti Production. Al momento non è stato rivelato su quale network la serie verrà trasmessa.

Produttori esecutivi saranno la stessa Cuoco, Greg Berlanti, Sarah Schechter and David Madden from Berlanti Productions, mentre come co-produttori esecutivi troviamo Suzanne McCormack from Yes, Norman and Bob Bashara, the trustee from the Doris Day Estate.

La serie TV bipic su Doris Day è solo l’ultimo dei progetti dell’ex star di The Big Bang Theory, che ha firmato un contratto di collaborazione con Warner Bros. Television Group per la creazione di prodotti per vari formati come piattaforme digitali, SVOD e la TV via cavo.

Vi ricordiamo che Doris Day è stata una delle grandi star del cinema e della musica americana. Nata nel 1922 a Evanston, sobborgo di Cincinnati (Ohio), si affermò prima come cantante negli quaranta e successivamente nel cinema, il cui debutto avvenne nel 1948 nella commedia musicale brillante Amore sotto coperta. Il successo cinematografico e musicale continuò senza sosta, tanto che nel 1954 vinse l’Oscar alla migliore canzone con Secret Love. Nel corso degli anni è stata protagonista di molte brillanti commedia, di film drammatici e di thriller come L’uomo che sapeva troppo di Alfred Hitchcock.

Nel 1968 si ritirò dal grande schermo e passò alla TV, dove era protagonista del The Doris Day Show, che andò in onda fino al 1973. Ritiratasi dalle scene, si dedicò alla lotta per la protezione degli animali attraverso la sua fondazione. L’artista è morto a 97 anni nel 2019.