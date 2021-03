Titans 3: leakati i titoli degli episodi della terza stagione

C’è attesa per Titans 3, la serie DC Comics che è arrivata alla sua terza stagione. In questa nuova stagione saranno introdotti personaggi come Barbara Gordon, Blackfire e Cappuccio Rosso. Da poco sono trapelati online i titoli delle puntate di Titans 3, che sono stati leakati e diffusi sul web.

E proprio i titoli di alcuni degli episodi saranno tematici, con le puntate che si concentreranno su alcuni dei personaggi. Qui sotto potete leggere i titoli:

Episode 1: Barbara Gordon (Written by Richard Hatem & Geoff Johns)

Episode 2: Red Hood (Written by Tom Pabst)

Episode 3: Hank & Dove (Written by Jamie Gorenberg)

Episode 4: Blackfire

Episode 5: Lazarus

Episode 6: Lady Vic

Episode 7: 51 Percent

Episode 8: Home

Episode 9: Souls

Episode 10: Troubled Water

La terza stagione della serie ispirata ai personaggi DC arriverà prossimamente su HBO Max in America e su Netflix in Europa. Protagonisti dello show sono Brenton Thwaites (Dick Greyson / Robin / Nightwing), Anna Diop (Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven) e Ryan Potter (Garfield “Gar” Logan / Beast Boy). A loro si unirà Savannah Welch, che interpreterà Barbara Gordon.

Titans è una serie che è stata lanciata nel 2018, ed in Italia è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.

