Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sarà disponibile a luglio 2021

In occasione dell’evento digitale tutto dedicato a Monster Hunter, Capcom ha annunciato la data d’uscita ufficiale di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Il gioco sarà disponibile a partire dal 9 luglio 2021 per Nintendo Switch e PC (Steam). Il nuovo trailer, che accompagna l’annuncio, mostra più nel dettaglio alcune sequenze di gameplay alternate a nuove cut-scene.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin supporterà inoltre anche tre nuovi Amiibo (Ena, Razewing Ratha e Tsukino) che consentiranno ai giocatori di sbloccare armature esclusive e bonus giornalieri. Tra le varie informazioni relative al gioco è emerso anche che ci sarà una modalità cooperativa online con supporto a due giocatori, i quali potranno così completare insieme una selezione di quest.

Il gioco sarà disponibile sia in edizione standard che in Digital Deluxe Edition, che includerà oltre al titolo, anche dei costumi bonus ed alcuni oggetti extra. Prenotando il gioco infine si riceverà anche un costume extra per Ena, la protagonista.

Schiudi, accudisci e vivi al fianco dei mostri come un vero Rider in questo divertentissimo RPG ambientato nel mondo di Monster Hunter.

Questo incredibile racconto comincia con la scomparsa di tutti i Rathalos del mondo. All’inizio della storia incontri una ragazza wyverniana che conosceva tuo nonno, il celebre Red. Le è stato affidato un uovo, ma nessuno sa cosa contenga. Mentre il destino del mondo è appeso a un filo, l’appassionante storia sulle Ali della distruzione comincia a diventare chiara.