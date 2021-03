LEGO e la festa della Donna: le celebrazioni per le leader femminili del futuro

Per la festa della Donna dell'8 marzo, LEGO celebra le leader femminili del futuro riportando in vita la storica pubblicità di 40 anni fa.

Il Gruppo LEGO chiede alle famiglie di contribuire a celebrare le capacità, gli interessi e il potenziale creativo della prossima generazione di leader femminili del futuro ricreando la sua iconica pubblicità LEGO® del 1981 in cui una bambina mostrava alla camera una costruzione che per lei era sicuramente qualcosa di bellissimo (qualunque cosa sia).

Di seguito il comunicato stampa dell’evento.

In occasione del 40° anniversario della pubblicità “What it is, is beautiful”, il Gruppo LEGO lancia la campagna per sostenere la Giornata internazionale della donna di quest’anno l’8 marzo. La campagna è progettata per incoraggiare e sostenere le giovani donne di oggi nel loro viaggio per diventare punti di riferimento, modelli da seguire e responsabili del cambiamento futuro, qualunque siano i loro interessi, passioni o aspirazioni professionali.

Visitando LEGO.com/futurebuilders, i genitori (e i tutori legali più in generale), possono trovare ispirazione e inviare una foto del loro bambini che tiene in mano la loro creazione LEGO, insieme ad alcune parole che descrivono l’approccio creativo del loro bimbo. Un poster unico, nello stile dell’iconica pubblicità degli anni ’80, verrà quindi rispedito via e-mail, pronto per essere mostrato o condiviso con orgoglio utilizzando #LEGOFutureBuilders.

Julia Goldin, Global Chief Product and Marketing Officer del LEGO Group ha commentato: “Nel Gruppo LEGO, crediamo che i bambini siano i nostri modelli. Cerchiamo loro ispirazione ogni giorno e vogliamo aiutarli ad abbattere gli stereotipi di genere e creare opportunità per tutti. Celebrare le persone aiuta a responsabilizzare le persone e attraverso questa campagna, insieme all’aiuto di genitori e tutori, vogliamo celebrare le capacità e il potenziale creativo delle giovani donne di oggi, la prossima generazione di incredibili leader donne! ”

La ricerca dell’ultimo studio LEGO Play Well mostra che il 73% dei genitori crede che le differenze di genere siano guidate più dalle aspettative della società che dalla biologia. Con molti bambini che cercano di sfidare positivamente gli stereotipi di genere nella società, il Gruppo LEGO si impegna a sostenerli e creare una forza lavoro più inclusiva e diversificata che sarà all’altezza dei loro ideali e aspettative.

Oltre ad aver introdotto di recente alcune iniziative per un posto di lavoro responsabile, il Gruppo LEGO ha sottoscritto i Principi di Empowerment delle Nazioni Unite, per guidare il modo in cui si può migliorare l’empowerment di donne e ragazze, accelerare l’uguaglianza di genere e incoraggiare maggiormente le giovani donne a realizzare i loro obiettivi.

Leggi anche: