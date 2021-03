Justice League: Ryan Reynolds smentisce un possibile cameo

L’avvicinarsi dell’uscita della Justice League in versione Snyder Cut sta facendo fremere tutti gli appassionati, e le voci sul film si stanno rincorrendo. Tra queste ci sarebbe anche quella che vorrebbe un cameo di un eroe che farà scattare tutti i fan più appassionati. Alcuni voci parlano di Ryan Reynolds nei panni di Lanterna Verde in questo cameo di Justice League, una voce che lo stesso attore ha perso smentito.

Reynolds ha dichiarato a riguardo:

Non si tratta di me, ma sarebbe una cosa grandiosa apparire come Hal. Per quanto mi riguarda posso dire che il costume sta riposto nell’armadio.

Insomma, Hal Jordan non ci sarà, quantomeno con Ryan Reynolds che ne vestirà i panni. Rimane comunque la curiosità tra gli appassionati, che non vedono l’ora di potersi gustare dopo tanto tempo la Snyder Cut di Justice League.

La storia vede Bruce Wayne / Batman unire le forze con Diance Prince / Wonder Woman per formare una squadra di metaumani in grado di proteggere il mondo dalla minaccia che incombe. Le cose però non saranno facili visto che ogni membro deve affrontare i demoni del proprio passato, inoltre il compito di Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash sarà quello di contrastare i piani dei Steppenwolf, DeSaad e Darkseid.

Protagonisti del cinecomic sono Henry Cavill come Superman, Jason Momoa come Aquaman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come The Flash, Ben Affleck come Batman e Ray Fisher as Cyborg.

