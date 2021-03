Justice League Snyder Cut: nuova clip e poster dedicati a Flash

Il 18 marzo e l’arrivo di Justice League Snyder Cut si avvicinano e l’account Twitter ufficiale del cinecomic continua a rlasciare clip, l’ultima delle quali vede protagonista Barry Allen / Flash:

La clip mostra il primo incontro tra il velocista e Batman, lo vede salvare Iris da un incidente stradale e infine entrare nella Speed Force e nel mentre esclamare la frase “Make your own future. Make your own past. It’s all right now” ovvero “Crea il tuo futuro. Crea il tuo passato. Va tutto bene ora”. Una dimostrazione quindi dei poteri del personaggio, che include anche quello di poter viaggiare nel tempo.

Quello dedicato a Flash è il quarto character trailer dedicato ai personaggi del film, dopo quelli incentrati su Aquaman, Batman e Superman. Mancano solo quelli dedicati a Wonder Woman e Cyborg, che sicuramente arriveranno nei prossimi giorni.

Inoltre è stato rilasciato il poster dedicato al personaggio:

La storia vede Bruce Wayne / Batman unire le forze con Diance Prince / Wonder Woman per formare una squadra di metaumani in grado di proteggere il mondo dalla minaccia che incombe. Le cose però non saranno facili visto che ogni membro deve affrontare i demoni del proprio passato, inoltre il compito di Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash sarà quello di contrastare i piani dei Steppenwolf, DeSaad e Darkseid.

Protagonisti del cinecomic sono Henry Cavill come Superman, Jason Momoa come Aquaman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come The Flash, Ben Affleck come Batman e Ray Fisher as Cyborg.

Vi ricordiamo inoltre che il film sarà diviso in sei capitoli e avrà una dirata di ben quattro ore. Non resta che attendere la data di uscita.

