Star Comics è una delle realtà editoriali operanti nel campo dei fumetti più longeve e importanti del panorama italiano. E non parliamo solamente di titoli come Dragon Ball, One Piece, Ranma 1/2 e gli altri grandi classici del manga giapponese.

A Il Trono del Re quindi ospitiamo il direttore editoriale Claudia Bovini, e i due publishing manager Astra e Star, ovvero Davide Caci e Cristian Posocco, proprio per farci raccontare da loro le tante novità che ci attendono in questo 2021, sia per quanto riguarda il mercato dei fumetti orientali (manga e webcomics coreani) che per quello delle opere occidentali, straniere ed italiane.

Parleremo anche degli Star Days 2021, iniziativa digitale dedicata sia ai lettori che agli operatori del settore fumetto (le fumetterie) proprio per sopperire alla mancanza di fiere comics ormai da un bel po’ di tempo a causa dell’emergenza Covid-19.

E ci sarà spazio anche per alcuni annunci in anteprima, al fine di fornire il miglior quadro completo del 2021 di una grande realtà editoriale.