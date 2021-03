Thunder Force: un poster del nuovo film di Netflix è uscito online

È stato diffuso in rete un poster di Thunder Force, il nuovo film di Netflix che vede protagoniste assolute Melissa McCarthy e Octavia Spencer.

Gira online un poster di Thunder Force, il nuovo film di Netflix che vede protagoniste assolute Melissa McCarthy e Octavia Spencer. Le attrici interpretano due migliori amiche che posseggono dei superpoteri, sì, ma li hanno appena acquisiti. La pellicola uscirà sulla piattaforma streaming il 9 aprile 2021.

Thunder Force è una commedia sui supereroi, diretta da Ben Falcone, che aveva già lavorato con Melissa McCarthy per Tammy, The Boss, Life of the Party e Superintelligence, per HBO Max.

La storia vede Lydia (McCarthy) riunirsi con la sua amica d’infanzia Emily Stanton (Spencer), una scienziata di successo che ha creato una tecnologia in grado di fornire superpoteri alle persone comuni. Nonostante le sia stato detto di non toccare nulla, Lydia tocca accidentalmente la formula della super forza, creando così la prima squadra di supereroi nella vita reale. Quando un nuovo cattivo, The King (Bobby Cannavale), arriva in città, spetta alla Thunder Force farsi avanti e salvare Chicago dal male.

Ricordiamo infine che nel cast di Thunder Force, di cui sopra potete ammirare un poster, è presente anche Jason Bateman nei panni dell’Uomo Granchio (Crab Man), che dovrebbe aiutare le due amiche a salvare Chicago dai superpotenti Miscreant. Insieme a quest’ultimo, ci sono Pom Klementieff, Melissa Leo, Tyrel Jackson Williams, Sarah Baker e Melissa Ponzio.

