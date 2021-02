Il Trono del Re: The Resistance, Cuore di Tenebra, La Fabbrica Onirica del Suono, Invincible e molto altro

Eccoci pronti per il nuovo carico settimanale di fumetti: The Resistance di Straczynski (A.W.A.), Cuore di Tenebra, Marvels Snapshots, Chiansaw Man 3, La Fabbrica Onirica del Suono, L’invocazione di Ion, il trailer di Invincible e molto altro!

Si parte subito in maniera tosta, con il ritorno di J.M. Straczynski al fumetto, con Mike Deodato Jr. e il loro The Resistance, primo progetto della nuova realtà A.W.A. di Axel Alonso e Bill Jemas, volto a creare un universo narrativo univoco e condiviso con la partecipazione di tantissimi artisti di talento. E The Resistance spacca un bel po’.

E tra un trailer di Invincible e un paio di note su WandaVision, poi si continua con le altre recensioni: