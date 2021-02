Twisted Metal: gli sceneggiatori di Deadpool scriveranno la serie TV

Per la serie TV dedicata a Twisted Metal sono stati ingaggiati gli sceneggiatori dei film di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick.

Dopo l’annuncio della produzione di una serie TV dedicata a Twisted Metal, ora è stata diffusa la notizia che gli sceneggiatori di Deadpool lavoreranno sullo script. Sony Pictures Television e PlayStation Productions lavoreranno sulla serie che verrà scritta da Rhett Reese e Paul Wernick.

Asad Qizilbash di PlayStation Productions ha dichiarato:

Twisted Metal è uno dei più apprezzati franchise di PlayStation, perciò siamo entusiasti dell’idea che un grande squadra di creativi lavorerà al progetto della serie TV.

Michael Jonathan Smith, che ha già lavorato a Cobra Kai, sarà produttore esecutivo. Reese e Wernick faranno anche da produttori esecutivi, assieme a Will Arnett, che farà da rappresentante della Electric Avenue, con Marc Forman e Peter Principato che rappresenteranno la Artists First. Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions saranno gli altri produttori esecutivi, assieme a Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios.

Twisted Metal: The Series è descritto come una commedia d’azione che segue un outsider che cerca di migliorare la propria vita. Piuttosto che competere in un torneo in cui il vincitore ottiene il suo più grande desiderio esaudito, il protagonista deve invece consegnare un misterioso pacchetto attraverso una terra desolata post-apocalittica insieme a un ladro di auto dal grilletto facile. Sulla strada, l’outsider deve affrontare predoni con veicoli capaci di distruggere qualunque cosa, insieme ad altri pericoli e un clown pazzo con un camioncino dei gelati molto particolare.