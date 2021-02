The Batman: le riprese del film si concluderanno entro marzo

Le riprese di The Batman si dovrebbero concludere entro marzo, secondo quanto riportato da una fonte di Deadline.

Dopo una produzione più che tribolata, interrotta a causa della pandemia, e successivamente a causa dei contagi interni di Coronavirus, ora sembra che le riprese di The Batman siano prossime alla conclusione. Secondo un report di Deadline entro metà marzo la produzione di The Batman si dovrebbe concludere.

Secondo fonti vicine alla produzione, le riprese sono state un processo estenuante, soprattutto per Robert Pattinson, poiché il regista è un perfezionista. Matt Reeves a volte richiede fino a 50 riprese da Robert Pattinson e dal resto del cast. Il motivo per cui questo sta accadendo ha a che fare con l’ovvia pressione che deriva dall’affrontare un progetto così grande. Quando uscirà, questo nuovo film sarà il primo film solista del Cavaliere Oscuro dopo dieci anni. Lo studio ha quindi intenzione di portare a termine il film in modo che sia un successo al botteghino al momento della sua uscita.

Ambientato nel secondo anno di Bruce Wayne nei panni di Batman, la storia lo seguirà mentre indaga su una serie di raccapriccianti omicidi che hanno scosso Gotham City. Il film sarà pieno di alcune figure familiari, tra cui l’Enigmista (Paul Dano) e il Pinguino. Per quanto riguarda quest’ultimo, il regista Matt Reeves ha lasciato intendere che questo personaggio non è ancora una versione completa dell’iconico cattivo.