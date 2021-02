South Park: arriva un episodio speciale sulla vaccinazione a marzo

Il trailer dell’imminente Vaccination Special di South Park anticipa un episodio di un’ora in onda a marzo, dopo il Pandemic Special dello scorso settembre.

Il vaccino arriverà anche negli episodi di South Park, ed è probabilmente lecito ritenere che Kenny non riceverà la prima dose. La serie satirica per adulti di Trey Parker e Matt Stone è arrivata alla stagione 23 a dicembre 2019 e ha raggiunto il suo 300° episodio a ottobre. La serie ha iniziato la stagione 24 con The Pandemic Special, un episodio di un’ora andato in onda la scorsa estate durante la pandemia di Coronavirus, ma il resto della stagione è ancora in lavorazione.

La serie segue quattro giovani ragazzi che vivono nella città di South Park, in Colorado, le cui piccole avventure e rapporti intensi con i residenti della loro città servono come punti di partenza per commenti satirici sullo stato della società americana. Parker e Stone non hanno mai esitato ad affrontare qualsiasi questione politica o a criticare qualsiasi personaggio pubblico, e hanno spesso utilizzato South Park per denunciare l’ipocrisia in tutte le sue forme. Il Pandemic Special ha implicitamente criticato la cattiva gestione da parte dell’amministrazione Trump per la sua risposta al Coronavirus e ha illustrato i tassi più elevati di brutalità della polizia tra i neri americani. L’episodio ha ricevuto recensioni contrastanti ma nel complesso è stato molto apprezzato.

Un nuovo trailer pubblicato su Youtube anticipa l’imminente Vaccination Special di South ParQ Studios, che andrà in onda su Comedy Central il 10 marzo alle 20:00 EST. Questo sarà il secondo episodio speciale della durata di un’ora dopo il Pandemic Special di settembre. The Vaccination Special sarà l’episodio 2 della stagione 24. Controlla il trailer qui sotto per anticipazioni su come i residenti di South Park risponderanno al lancio del vaccino:

Il titolo stilizzato (South ParQ) è un cenno a QAnon, la teoria del complotto di estrema destra che ha raccolto un ampio seguito di credenti online durante l’amministrazione Trump. Sebbene QA non esistesse prima della pandemia o del vaccino, da allora le sotto-cospirazioni anti-vaccinazione si sono diffuse tra gli aderenti.